Global Sumud Flotilla denuncia | Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo Delia | Ci hanno seguito - VIDEO

Sarebbero stati visti "6 o 8 droni" costeggiare due lati della flotilla alle 21 circa di ieri notte, 21 settembre. I parlamentari Pd a bordo Scotto e Corrado chiedono al governo di continuare a vigilare sulla situazione "Attenzione, multipli droni avvistati sopra la Flotilla. L'attività insol.

