Global Flotilla l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa | Io studente 25enne ho scelto di unirmi alla missione

Prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso Gaza. A bordo c’è anche il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che si trova sulla barca a vela Otaria. In questo video il nostro inviato intervista lo studente 25enne Dario Crippa, uno dei partecipanti alla missione, che spiega cosa lo ha spinto a partire L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”

In questa notizia si parla di: global - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

Tg3. . La Global Sumud Flotilla continua ad affrontare difficoltà nella sua navigazione verso Gaza. Molti gli interventi di soccorso della Life Support, la nave di Emergency. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 14:20 del 22 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla denuncia: 'Ci seguono droni non identificati'. I dem Scotto e Corrado, a bordo della spedizione: 'Visti chiaramente. I governi europei vigilino' #ANSA - X Vai su X

Video-racconto dalla Flotilla l’inviato del Fatto quotidiano a bordo | Navighiamo verso Creta poi proseguiremo per Gaza Situazione sempre più drammatica.

Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova ora? Droni sorvolano la missione umanitaria: «In 7 giorni saremo a Gaza» - La giornata degli attivisti della Global Sumud Flotilla è iniziata con un episodio di forte tensione. Come scrive msn.com

Global Sumud Flotilla, l’attivista italiano: “Sono saliti a bordo 2 poliziotti tunisini e hanno fatto sparire le prove del drone” - Tony Lapicciarella: "Poliziotti tunisini hanno fatto sparire le prove" dell'attacco alla nave diretta verso Gaza ... Riporta ilfattoquotidiano.it