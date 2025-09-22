Global Flotilla l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa | Io studente 25enne ho scelto di unirmi alla missione

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il viaggio della Global Sumud Flotilla verso Gaza. A bordo c’è anche il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, che si trova sulla barca a vela Otaria. In questo video il nostro inviato intervista lo studente 25enne Dario Crippa, uno dei partecipanti alla missione, che spiega cosa lo ha spinto a partire L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

global flotilla l8217inviato del fatto intervista a bordo lo youtuber dario crippa io studente 25enne ho scelto di unirmi alla missione

© Ilfattoquotidiano.it - Global Flotilla, l’inviato del Fatto intervista a bordo lo youtuber Dario Crippa: “Io, studente 25enne, ho scelto di unirmi alla missione”

In questa notizia si parla di: global - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

Video-racconto dalla Flotilla l’inviato del Fatto quotidiano a bordo | Navighiamo verso Creta poi proseguiremo per Gaza Situazione sempre più drammatica.

global flotilla l8217inviato fattoGlobal Sumud Flotilla live tracker, dove si trova ora? Droni sorvolano la missione umanitaria: «In 7 giorni saremo a Gaza» - La giornata degli attivisti della Global Sumud Flotilla è iniziata con un episodio di forte tensione. Come scrive msn.com

global flotilla l8217inviato fattoGlobal Sumud Flotilla, l’attivista italiano: “Sono saliti a bordo 2 poliziotti tunisini e hanno fatto sparire le prove del drone” - Tony Lapicciarella: "Poliziotti tunisini hanno fatto sparire le prove" dell'attacco alla nave diretta verso Gaza ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Global Flotilla L8217inviato Fatto