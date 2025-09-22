Global Flotilla ancora droni sulle barche nella notte | Siamo stati seguiti

Il Mediterraneo centrale, con le sue acque profonde e le correnti imprevedibili, è da sempre scenario di viaggi, migrazioni e missioni di solidarietà. Navigare tra queste acque significa confrontarsi con venti incostanti, onde che si infrangono sulle imbarcazioni e la necessità di mantenere costantemente alta la concentrazione. La notte in mare, poi, amplifica le percezioni: ogni bagliore, ogni rumore improvviso può trasformarsi in fonte di apprensione per equipaggi e passeggeri. Leggi anche: Flotilla è ripartita verso Gaza: “Non ci fermiamo più” Per la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale di imbarcazioni partita da Portopalo di Capo Passero, il mare non è solo un percorso geografico ma un luogo simbolico di resistenza e solidarietà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

