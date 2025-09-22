Glinda e la nuova canzone di wicked | un viaggio opposto a defying gravity

Il sequel di Wicked, intitolato Wicked: For Good, si distingue per l'introduzione di due nuove composizioni musicali che ampliano e approfondiscono la narrazione originale. Questi brani, intitolati "No Place Like Home" e "Girl In The Bubble", sono stati scritti appositamente da Stephen Schwartz per offrire un'ulteriore prospettiva sui personaggi principali, Elphaba e Glinda. La presenza di queste canzoni assume un ruolo strategico sia dal punto di vista narrativo che emotivo, arricchendo la trama e svelando aspetti ancora inesplorati delle protagoniste.

In questa notizia si parla di: glinda - nuova

Come la nuova canzone di glinda in wicked 2 potrebbe cambiare il suo arco narrativo

