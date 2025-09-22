Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele Hamas chiede a Trump 60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi
Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l’intera Corte penale internazionale (Cpi) in risposta alle indagini sui presunti crimini di guerra commessi da Israele. La misura è riportata dall’agenzia Reuters che cita diverse fonti. Potrebbe essere annunciata già questa settimana e segnerebbe un salto di livello rispetto alle restrizioni mirate a singoli procuratori e giudici imposte in passato. Secondo quanto trapelato, i funzionari della Cpi hanno già convocato riunioni straordinarie per discutere le conseguenze di eventuali sanzioni generali. Queste rischierebbero di paralizzare le attività quotidiane dell’istituzione con sede all’Aia. 🔗 Leggi su Open.online
'Usa valutano sanzioni contro l'intera Cpi' - Gli Stati Uniti stanno valutando di imporre sanzioni già questa settimana contro l'intera Corte penale internazionale, in risposta alle indagini su presunti crimini di guerra israeliani.
Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l'intera Corte penale internazionale - Le indiscrezioni riferiscono di ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo le indagini sui crimini di guerra israeliani nella Striscia di Gaza