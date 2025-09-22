Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele Hamas chiede a Trump 60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l’intera Corte penale internazionale (Cpi) in risposta alle indagini sui presunti crimini di guerra commessi da Israele. La misura è riportata dall’agenzia Reuters che cita diverse fonti. Potrebbe essere annunciata già questa settimana e segnerebbe un salto di livello rispetto alle restrizioni mirate a singoli procuratori e giudici imposte in passato. Secondo quanto trapelato, i funzionari della Cpi hanno già convocato riunioni straordinarie per discutere le conseguenze di eventuali sanzioni generali. Queste rischierebbero di paralizzare le attività quotidiane dell’istituzione con sede all’Aia. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pronti - sanzioni

Trump: "Iran vicino alla bomba, pronti a revocare sanzioni"

Trump "molto scontento" di Putin. Gli Usa pronti a nuove sanzioni per la Russia

Trump contro Putin: «Sta dicendo un sacco di str****** sull'Ucraina, vogliamo dare armi difensive a Kiev. Pronti a nuove sanzioni contro la Russia»

Gli Usa pronti a sanzioni contro la Cpi per le indagini su Israele. Hamas chiede a Trump «60 giorni di tregua per il rilascio di metà degli ostaggi; “Pronti con sanzioni a chi acquista il petrolio russo”; Trump: pronto a nuove sanzioni a Mosca. Bessent: Usa e Ue insieme per far collassare economia russa - Colpi di mortaio russi su Kupiansk, ferita una bambina di sei anni.

'Usa valutano sanzioni contro l'intera Cpi' - Gli Stati Uniti stanno valutando di imporre sanzioni già questa settimana contro l'intera Corte penale internazionale, in risposta alle indagini su presunti crimini di guerra israeliani. Lo riporta ansa.it

Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l'intera Corte penale internazionale - Le indiscrezioni riferiscono di ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo le indagini sui crimini di guerra israeliani nella Striscia di Gaza ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Pronti Sanzioni Contro