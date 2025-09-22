Gli uomini di Nicola tuttora imbattuti La Cremonese tiene il punto Parma fermato dal palo

Poche emozioni e tanti errori: tra Cremonese e Parma vince solo la noia. Allo Stadio Zini il sentito scontro salvezza tra lombardi ed emiliani termina a reti bianche. Un pari sicuramente più utile ai grigiorossi, che portano avanti l’imbattibilità, restano ai piani nobili della classifica e soprattutto mantengono un ottimo tesoretto di 6 punti sulla zona retrocessione. Ma il dato dei tiri in porta è impietoso: uno solo, su un tiro-cross insidioso di Vazquez da lontano. Questa prestazione dunque, unita a quella parecchio opaca col Verona, evidenzia un fattore: la Cremonese ha perso lo smalto offensivo mostrato ad agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

