Gli studenti protestano sotto la pioggia | corteo pro Palestina per le vie del centro

Monzatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia non li ha fermati. Erano oltre un centinaio gli studenti delle scuole superiori di Monza che questa mattina non sono entrati in classe, aderendo allo sciopero per Gaza. I ragazzi, bardati con ombrelli e k-way, hanno sfilato dalla via Boccaccio fino in centro al grido di Palestina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studenti - protestano

Valditara agli studenti che protestano contro i voti e la competizione a scuola: “La vita è fatta di questo”

Corea del Sud vieta smartphone a scuola, la nuova legge entra in vigore nel 2026. “Danneggiano sviluppo cerebrale”, ma studenti protestano contro la nuova legge anti-smartphone

Studenti protestano contro divieto Smartphone a scuola: “Ennesima decisione che soffoca e non solleva la scuola”

Gli studenti protestano sotto la pioggia: corteo pro Palestina per le vie del centro; Sciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di…; Gli studenti in tenda alla Sapienza (anche sotto la pioggia): Qui finché la Flotilla non arriva a Gaza. Pronti a bloccare tutto.

studenti protestano sotto pioggiaTorino, studenti occupano l’ingresso del campus in protesta per Gaza - È iniziata questa mattina, sotto la pioggia, la giornata di sciopero generale per Gaza proclamata dai sindacati di base. Da zipnews.it

studenti protestano sotto pioggiaSciopero per Gaza, ventimila a Venezia verso il porto: a Milano e Genova la pioggia non ferma i cortei di studenti e lavoratori - A Torino e Bologna studenti bloccano ingressi universitari: "Stop al genocidio" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Protestano Sotto Pioggia