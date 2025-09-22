Gli Stati Uniti vogliono etichettare il movimento Free Palestine come organizzazione terroristica?

La questione della designazione del movimento Free Palestine come organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti è tornata alla ribalta, generando dibattito e preoccupazione a livello internazionale. Secondo quanto riportato da alcune testate internazionali, la proposta è attualmente al vaglio delle autorità statunitensi, sebbene non siano ancora chiari i dettagli e le tempistiche. Questo dibattito si inserisce in un contesto geopolitico complesso, caratterizzato da crescenti tensioni tra le diplomazie internazionali per il riconoscimento della Palestina come stato ( come fatto nelle scorse ore da Regno Unito, Canada e Australia ). 🔗 Leggi su Cultweb.it

