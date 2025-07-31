Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Tecnologia,: "la nostra alleata nello sviluppo" quotidiano.net
Gen v stagione 2 supera la parodia di ant-man dei boys con una scena sorprendente jumptheshark.it
Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada ilgiorno.it
Scandalo Farfalle. Udienza preliminare per Maccarani ilgiorno.it
’Pranzo della domenica’ in piazzale Collenuccio ilrestodelcarlino.it
L’impianto rifiuti contestato: "Sarebbe una condanna a convivere con i rifiuti" ilgiorno.it
"Export e vendite in crescita nonostante il caro energia"
SONO 248 LE INDUSTRIE che producono ceramica in Italia e che danno lavoro a 25.980 addetti, con una... ► quotidiano.net
Bracciale «tennis»: tutti lo vogliamo, ma sappiamo perché si chiami così?
Storia di un torneo interrotto all'improvviso e della nascita di un prezioso successo. US Open 1978:... ► vanityfair.it
Gianni Sperti, l'amore con Barale, i ritocchini, la truffa dopo La Talpa, la depressione: «Io omosessuale? Non lo dirò mai»
Si apre una nuova stagione di "Uomini e Donne" e come di consueto Tina Cipollari e Gianni Sperti tor... ► leggo.it
Ep.672 – La giornata di Pontida: da Salvini pacifista a Vannacci e la X Mas – Il monito di Leone XIV ai potenti: “Si lavori per la pace”
La giornata di Pontida: da Salvini e “mai i nostri figli a combattere in Ucraina” all’omaggio a ... ► lapresse.it
Oroscopo Acquario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Caro Acquario, come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così... ► tutto.tv
Politica e associazioni uniti nella crescita
IL DISTRETTO TESSILE di Prato non può più rimandare il confronto con la transizione verso un modell... ► quotidiano.net
Charlie Sheen, l'ultimo bad boy
Negli anni Cinquanta con un linguaggio estroso, carico di doppi sensi e di giochi di parole degni de... ► ilfoglio.it
Ancora senza esito le ricerche turista russo
Sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri le ricerche del turista russo 27enne, caduto ne... ► lanazione.it
Circonvallazione, tre settimane da bollino nero: chiusure e deviazioni per i lavori di restyling
Tre settimane da bollino nero per la viabilità a Lecce. Ripartiranno domani i lavori per la riqualif... ► quotidianodipuglia.i
Oroscopo Capricorno di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura ... ► tutto.tv
Addio a Franco Lorenzetti. E’ stato poeta e artista. Domani i funerali
Addio a Franco Lorenzetti, l’ultimo saluto martedì alle 15 alla chiesa dei Cancelli. Artista, poeta... ► ilrestodelcarlino.it
Scandalo Farfalle. Udienza preliminare per Maccarani
L’accusa è di maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di minorenni. Oggi ... ► ilgiorno.it
Scotte, infornata di infermieri. Entreranno in 24 per il turn over. Arrivano anche nove Oss
Un’infornata di personale alle Scotte. Di cui c’è grande bisogno perché fra pensionamenti e turn ov... ► lanazione.it
Pienone per l’Emilia Street Parade. In 20mila nella via riqualificata
È una festa da incorniciare quella che ha calamitato a Santarcangelo circa 20mila persone per parte... ► ilrestodelcarlino.it
Teleassistenza per gli anziani. Lo smartwatch che controlla parametri vitali e stato di salute
Al via il progetto sperimentale di teleassistenza per gli ospiti dei mini alloggi protetti del cen... ► ilgiorno.it
Acquaroli a Fermo: "Cinque anni fa qui avevamo trovato un territorio sfiduciato"
Arriva puntuale a Piazzale Azzolino Francesco Acquaroli, è il primo passaggio del Governatore della... ► ilrestodelcarlino.it
Pescatori in gara lungo il Naviglio per il Memorial Bertoni
Una nuova festa della pesca, dedicata ad adulti e bambini accompagnati dai familiari, si è tenuta n... ► ilrestodelcarlino.it
L’invasione in pigiama. Conto alla rovescia per la corsa di solidarietà organizzata dalla Lilt
Il conto alla rovescia è ormai nel vivo: l’allegra ‘invasione’ dei partecipanti è pronta a partire... ► lanazione.it
Pronostico Napoli Pisa: riscatto immediato dopo le delusioni di coppa
Napoli-Pisa è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistich... ► ilveggente.it
Giulia Fortunato è miss Summer Salento Finale a Brindisi
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una serata di emozioni, fascino e spettacolo ... ► noinotizie.it
Vuoi il posto di lavoro? Dimmi per chi tifi
Sei qui per il colloquio di lavoro? Bene, dimmi: per che squadra tifi? Fermi, fermi: non è una doma... ► ilfoglio.it
"Il quartiere delle Pianazze non può continuare ad attendere i lavori"
Pianazze: un quartiere abbandonato al degrado. Quanto tempo deve ancora passare per bonificare ques... ► lanazione.it
Ospedale di primo livello per il bacino Martesana: "In gioco il nostro futuro"
Ipotesi nuovo ospedale di primo livello in Martesana, si muove Progetto Liscate, un banchetto info... ► ilgiorno.it
Milano Fashion Week al via: 10 appuntamenti da non perdere delle sfilate Primavera Estate 2026
Stagione di nuovi debutti e impensabili «assenze», come quella di re Giorgio Armani. La settimana de... ► vanityfair.it
Oroscopo Vergine di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Cari amici della Vergine, siete un segno che incarna precisione, dedizione e un’inclinazione natur... ► tutto.tv
Oroscopo Sagittario di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Caro Sagittario, in un universo in continuo movimento, il tuo segno rappresenta l’eterno cercatore... ► tutto.tv
Il Ris torna nel garage. Caccia ad altre tracce. Autopsia sulla vittima
E’ in programma oggi davanti al gip di Ancona e dopo la richiesta del pm Andrea Magi, l’udienza di c... ► ilrestodelcarlino.it
Iris Ceramica: "La quarta dimensione si chiama sostenibilità"
IL ‘PASSO IN PIÙ’. È così che Romano Minozzi - fondatore del gruppo emiliano Iris Ceramica, protago... ► quotidiano.net
Oroscopo Ariete di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Cari Ariete, iniziamo questo viaggio esplorando le energie stellari che influenzano il vostro segn... ► tutto.tv
Oroscopo Pesci di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Cari Pesci, vi trovate davanti a un periodo interessante. Questo segno zodiacale, governato da Net... ► tutto.tv
Equinozio d'autunno, cambio stagione il 22 settembre. Perché quest'anno l'estate è durata un giorno in più
Addio estate, benvenuto autunno astronomico, che quest'anno inizia lunedì 22 settembre 2025 alle 20.... ► leggo.it
Maltempo, allerta arancione e gialla dal Nord al Centro: quali sono le regioni sotto osservazione
Oggi l?Italia si sveglia sotto una perturbazione che porta piogge intense, temporali improvvisi e un... ► leggo.it
Tecnologia,: "la nostra alleata nello sviluppo"
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA non è solo un’opportunità ma un passaggio fondamentale per lo sviluppo de... ► quotidiano.net
Aziende più green: ora offrono mobilità flessibile e integrata
LA NOTIZIA È CHE in un mercato dell’automotive che langue e che sembra non credere nell’elettrico, ... ► quotidiano.net
Alleati per il mare. Nasce il primo osservatorio sull’underwater
È STATO SOTTOSCRITTO e presentato a Roma l’accordo di collaborazione tra il Polo Nazionale della Di... ► quotidiano.net
“Blocchiamo tutto“. Sciopero e corteo. Città a rischio caos
“Blocchiamo tutto“, è lo slogan scelto dal sindacato Usb per lo sciopero generale e la manifestazio... ► ilgiorno.it
"Trent’anni senza mio figlio. Oggi lo voglio ricordare così"
C’è un dolore che non si spegne mai: la perdita di un figlio. Uno spartiacque da cui non si torna i... ► lanazione.it
Superbike, GP Aragon 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26 28 settembre
È la settimana del ritorno della Superbike che affronterà dal 26 al 28 settembre il Gran Premio di ... ► oasport.it
Che cosa blocca la crescita dei giovani? Viaggio nel calcio dilettantistico
I genitori che picchiano i ragazzi in campo, le risse, gli arbitri-ragazzini insultati a morte? Sì,... ► ilfoglio.it
Sciopero nazionale nel settore del trasporto pubblico: sostegno alla popolazione di Gaza Sindacati di base. Escluso il settore aereo. Oggi manifestazioni in decine di città
L’agitazione di tipo nazionale è stata indetta da Usb e altri sindacati di base. Non ci sono solo m... ► noinotizie.it
Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 22 settembre, programma, streaming, italiani in gara
La prima giornata, nel rispetto delle attese, si è conclusa senza corridori nostrani in zona medagl... ► oasport.it
Prima festa per i Giochi del Mediterraneo
La rotonda del Lungomare di Taranto ieri sera ha ospitato un nuovo momento di festa in vista dei Gio... ► quotidianodipuglia.i
Manichino anti Idf al parco: basta al massacro di Gaza
Al parco di via della Pace di Porto Sant’Elpidio è comparso, nottetempo, un manichino con caschetto... ► ilrestodelcarlino.it
Decoro e pulizia: strade provinciali ripulite. Avviti gli interventi
Operai al lavoro sulle strade della Città Metropolitana per garantire decoro e pulizia. I primi inte... ► quotidianodipuglia.i
Guida TV Sky Cinema e NOW: Civil War, Lunedi 22 Settembre 2025
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serat... ► digital-news.it
Polo sportivo nuovo di zecca. Calcio e atletica in prima linea
Gestione per 17 anni e investimenti per 850mila euro, il Comune affida alla Concorezzese Calcio e a... ► ilgiorno.it
Guida TV Sky e NOW 21 27 Settembre: Dog Man, Civil War, The Pitt, Fast & Furious e Ocean’s
GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su N... ► digital-news.it
Donna si suicida in carcere a Perugia. Il garante dei detenuti: "In Umbria la situazione è estremamente grave"
Continua a essere drammatica la situazione delle carceri umbre. Tensioni, personale insufficienza, ... ► lanazione.it
Federico Aldrovandi, 20 anni dall'omicidio. L'indulto ai poliziotti, le battaglie di mamma Patrizia, le parole dei giudici: «No ai domiciliari, ecco perché»
Una giovane vita spezzata, in circostanze mai chiarite del tutto, con una dinamica rimasta oscura an... ► leggo.it
"Io posso non piacervi, la Memoria no". Scurati tra i Diari di guerra e famiglia
(Arezzo) A Pieve Santo Stefano la memoria vince ancora. La 41ª edizione del Premio Pieve Saverio Tu... ► quotidiano.net
Droni sull'Ilva, «Potrebbe essere stata un?azione provocatoria». Secondo Il numero uno di Enac è da escludere «un?attività di spionaggio» Video
Il rilievo industriale dell?ex Ilva, il fatto che si tratti di uno stabilimento che la legge riconos... ► quotidianodipuglia.i
Oggi lo sciopero per Gaza: "Bloccheremo tutta Italia". Cortei in ottanta città
Scatta oggi la seconda giornata di sciopero generale, dopo quella dello scorso 19 settembre. A indi... ► quotidiano.net
Oroscopo Bilancia di Paolo Fox: le previsioni di oggi 22 settembre 2025
Carissimi amici della Bilancia, il vostro segno zodiacale, sempre in cerca di equilibrio e armonia... ► tutto.tv
Sogliano, un ‘posto medico’ per la Cri
La Croce Rossa di Sogliano al Rubicone può contare ora su una nuova struttura operativa: un posto m... ► ilrestodelcarlino.it
Sangue alla sagra patronale. Ferita, chiede aiuto in strada
BOFFALORA TICINO (Milano) Momenti di paura domenica, durante la festa patronale di Boffalora Ticin... ► ilgiorno.it
Non può avvicinare la madre. Le chiede soldi per la droga
Sottoposto a divieto di avvicinamento alla madre e alla casa familiare, un 34enne georgiano è stato... ► ilrestodelcarlino.it
Il bus elettrico tra Bergamo e Dalmine
La città di Bergamo compie un salto di qualità nel trasporto pubblico e si colloca tra le più avanz... ► ilgiorno.it
Sole, mare e Regata del Conero. Bluenext si prende la rivincita
Una Regata del Conero nel segno della rivincita di Bluenext. Scalinata monumentale del Passetto e be... ► ilrestodelcarlino.it
Miagolandia, successo degli open day. In centinaia al centro senza gabbie
Due giorni di festa, solidarietà e sensibilizzazione contro l’abbandono e il randagismo. È stato q... ► ilgiorno.it
Oca, la promessa di Tittia: "Facciamo un brindisi alle prossime vittorie. Il meglio deve venire"
di Laura Valdesi SIENA "L’Oca senza coraggio non sarebbe l’Oca. Non ci vedrete mai a capo chino, a... ► lanazione.it
Bici ’truccata’: scatta la multa da seimila euro
La sua bici ’truccata’, apparentemente a pedalata assistita, era in realtà capace di raggiungere i ... ► ilrestodelcarlino.it
Televisione, cosa vedere questa settimana: la sfida del sabato tra Maria De Filippi e Milly Carlucci, l'ultima puntata di Temptation Island e il ritorno di Tale e Quale Show
L'autunno è finalmente arrivato e con esso i programmipiù attesi del palinsesto televisivo. Da Balla... ► leggo.it