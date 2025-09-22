Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l' intera Corte penale internazionale

Gli Stati Uniti starebbero valutando di imporre sanzionia contro l'intera Corte penale internazionale, già a partire da questa settimana. Le indiscrezioni sono state riferite dall'agenzia di stampa Reuters sarebbero la risposta dell'amministrazione Trump alle indagini della Cpi sui crimini di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: stati - uniti

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran

Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Fanatismo, bigottismo, xenofobia, ignoranza, revisionismo, ferocia, ipocrisia. ? Gli Stati Uniti al loro peggio, in una sorta di gigantesca sagra del macabro e del grottesco, dove anche - e soprattutto - la morte di un ragazzo diventa un pretesto per guadagnare u - facebook.com Vai su Facebook

Gli Stati Uniti tra propaganda, armi e non solo: così si intossica un popolo. Nella Repubblica di Weimar sono stati due gli omicidi politici più usati per manipolare l’opinione pubblica. Di Siegmund Ginzberg - X Vai su X

Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l'intera Corte penale internazionale; Tutte le mosse degli Stati Uniti per riportare il gas russo in Europa; Gli Stati Uniti smentiscono il ritiro dai colloqui di pace per l’Ucraina.

TikTok negli Stati Uniti, chi potrebbe comprare il social dopo l'accordo annunciato da Trump - Il governo americano ha dichiarato di aver raggiunto un'intesa per scongiurare il ban e cedere la piattaforma a un'entità USA. Secondo wired.it

Le mire di Trump sull’Afghanistan e la sfida globale alla Cina - Donald Trump, durante la sua visita di Stato nel Regno Unito, ha lanciato una frase che ha fatto il giro del mondo: gli Stati Uniti starebbero valutando di riaprire la base di Bagram in Afghanistan, c ... Segnala msn.com