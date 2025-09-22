Gli Stati Uniti starebbero valutando sanzioni contro l' intera Corte penale internazionale

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti starebbero valutando di imporre sanzionia contro l'intera Corte penale internazionale, già a partire da questa settimana. Le indiscrezioni sono state riferite dall'agenzia di stampa Reuters sarebbero la risposta dell'amministrazione Trump alle indagini della Cpi sui crimini di. 🔗 Leggi su Today.it

