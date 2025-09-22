gli spogliatoi

Che L’Aquila sia più forte del Castelfidardo è risaputo, ma mister Stefano Cuccù si rammarica per non essere la propria squadra riuscita a sfruttare una ripartenza nel primo tempo ancora sullo 0-0. ‘’Il rammarico forse più grande è aver gestito malissimo una ripartenza nel primo tempo che ci avrebbe portato sull’1-0. Se l’attaccante avesse scaricato all’esterno eravamo In tre davanti al portiere. Quindi era una potenziale occasione importante, gestita male, come spesso ci capita’’. Poi nel giro di neanche una decina di minuti L’Aquila l’ha chiusa. ‘’Sapevamo che era una partita molto difficile, l’organico dell’Aquila è assolutamente di primo livello, sapevamo di soffrire, abbiamo sofferto, tenuto botta per una mezz’ora, poi la qualità degli avversari è venuta fuori e abbiamo fatto tanta fatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

