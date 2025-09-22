Gli scontri all' interno della stazione Centrale

Altissima tensione in stazione Centrale con le forze dell'ordine letteralmente sotto assedio all'interno della galleria delle Carrozze e bersagliate da un fitto lancio di oggetti da parte dei manifestanti. Alcuni manifestanti utilizzano gli estintori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli scontri all'interno della stazione Centrale

Tripoli, nuova fiammata di violenza a ovest della capitale: scontri tra fazioni armate del Ministero dell’Interno

Al termine degli scontri avvenuti ai Bastioni di Porta Venezia a Milano durante la manifestazione pro-Palestina di ieri, momenti di tensione si sono registrati anche tra le stesse forze dell’ordine. Nelle riprese si nota infatti un manganello utilizzato all’interno di u - facebook.com Vai su Facebook

#Francia - Il ministro dell'Interno Bruno #Retailleau ha avvertito del rischio di scontri durante la manifestazione in Francia prevista per domani, con "migliaia, senza dubbio 5.000, 8.000 o 10.000 individui che verranno per gli scontri, per spaccare tutto, anim - X Vai su X

ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Riporta iltempo.it

Scontri in stazione Centrale a Milano tra polizia e Pro Pal - Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centr ... Secondo ilgiorno.it