Gli scontri all' interno della stazione Centrale

Altissima tensione in stazione Centrale con le forze dell'ordine letteralmente sotto assedio all'interno della galleria delle Carrozze e bersagliate da un fitto lancio di oggetti da parte dei manifestanti. Alcuni manifestanti  utilizzano gli estintori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

