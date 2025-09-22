Gli scienziati confermano l’impatto di un asteroide | Ha formato un enorme cratere nel Mare del Nord
Nuove prove confermano l’impatto di un asteroide nel Mare del Nord, responsabile della formazione del gigantesco cratere sottomarino Silverpit: su Nature Communications, un nuovo studio fornisce evidenze dirette dell’evento, risalente a più di 43 milioni di anni fa, che causò uno tsunami con onde alte più di 100 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
