Gli eventi sportivi trainano il turismo di settembre a Misano registrate oltre 250 mila presenze

Con la Spartan Race andata in scena questo fine settimana e che ha visto impegnati circa 6.000 iscritti, molti dei quali con famiglie al seguito, va in archivio un settembre molto positivo dal punto di vista delle presenze a Misano Adriatico. Ad aprire le danze sono stati, dal 24 agosto all’8. 🔗 Leggi su Riminitoday.it