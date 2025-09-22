di Antonella Galetta Un rapporto sul cambiamento climatico pubblicato lo scorso 29 luglio dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, ha sollevato forti critiche da parte della comunità scientifica. Oltre 80 scienziati hanno firmato un’analisi tecnica di 400 pagine, in cui accusano il documento di contenere gravi errori metodologici, uso distorto delle fonti scientifiche e conclusioni fuorvianti. Secondo gli esperti, il rapporto cerca di mettere in discussione il consenso scientifico internazionale sull’origine antropica del riscaldamento globale e sull’aumento degli eventi meteorologici estremi, temi su cui la scienza è ormai chiara e consolidata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli esperti smontano il rapporto sul clima dell’amministrazione Trump: il documento è ‘una parodia della scienza’