Gli appuntamenti ispirati all' autunno ea San Martino una delle poesie più note di Giosuè Carducci

Arezzo, 22 settembre 2025 – Questa fine settimana il 27 e 28 settembre nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo si terranno insieme alla libreria la Casa sull'Alber o una serie di appuntamenti ispirati all'autunno ea "San Martino", una delle poesie più note di Giosuè Carducci. Una due giorni imperdibile, una festa collettiva in cui coinvolgere grandi e piccoli nell'omaggio ad uno dei più grandi autori del nostro paese, il primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906. SABATO 27 SETTEMBRE ORE 10.30 3-5 ANNI (ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO) SE FOSSI UN FUNGO "Se fossi un fungo, vivrei ovunque, e sarei bravo a giocare a nascondino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli appuntamenti ispirati all'autunno ea "San Martino", una delle poesie più note di Giosuè Carducci

In questa notizia si parla di: appuntamenti - ispirati

CALVINO FAVOLOSO – Ultimi due appuntamenti di Avanguardie Sabato 20 e 27 settembre 2025, ore 17.00 Ridotto del Teatro Politeama Pratese Laboratori–spettacolo per bambine e bambini (5–10 anni), ispirati alle Fiabe Italiane di Italo Calvino: un viaggio t - facebook.com Vai su Facebook

Gli appuntamenti ispirati all'autunno ea San Martino, una delle poesie più note di Giosuè Carducci; Monza in Fiore scopre l’autunno. Un fine settimana tra foglie e zucche; Bologna, all'Antoniano l’autunno fa rima con cinema, cultura e famiglia: ecco gli appuntamenti.

Le mostre di design da vedere quest’autunno - Ci è stata presentata come una fiera in evoluzione, e di certo, per gli amanti della ceramica e dell’arredo bagno, Cersaie è l’evento annuale imperdibile. Lo riporta dilei.it