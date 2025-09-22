Giustiziere della notte | 10 curiosità sul remake con bruce willis
Il genere dei film d’azione e di vendetta ha visto numerosi adattamenti nel corso degli anni, tra cui spicca il remake del 2018 di “Il giustiziere della notte”. Diretto da Eli Roth, questo lungometraggio si inserisce in una lunga tradizione cinematografica, reinterpretando la storia originale con un cast rinnovato e alcune scelte narrative innovative. In questo approfondimento si analizzano gli aspetti principali del film, dalla trama alle curiosità che lo circondano, offrendo uno sguardo completo sul ritorno di questa icona del cinema di vendetta. la trama di “il giustiziere della notte – death wish”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: giustiziere - notte
Il giustiziere della notte – Death Wish: 10 curiosità del remake con Bruce Willis
È stato un'icona del cinema d'azione, con quel volto duro e inespressivo che lo rendeva perfetto per ruoli da "duro" come in "Fuga da New York" o "Il giustiziere della notte". Un attore che incarnava la forza brutale dell'America anni '70, ma con un fascino magn - X Vai su X
Sono già passati cinque anni da quella tragica notte che ha spezzato la vita di Daniele ed Eleonora, giovani leccesi pieni di sogni, amore e vitalità. Per non dimenticare i loro sorrisi e la loro presenza, oggi – lunedì 22 settembre – la città si stringerà attorno ai f - facebook.com Vai su Facebook