Giustizia è fatta
Azione «fulminea» e «rappresaglia» furono due dati distintivi della guerra nazista. Della rappresaglia, in particolare, gli ebrei furono la vittima storica. Oggi, Golda Meir e Dayan la scatenano altrettanto fulminea . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Giacomo Gobbato, l'assassino condannato all'ergastolo. La mamma: «Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta giustizia»
“Giustizia è fatta”. Teresa Cilia denunciata dalla potente di Uomini e Donne, è finita
Abusi sui minori, confermata la condanna a don Rugolo. L'archeologo Messina: “Ora giustizia è fatta”
Ci aspettiamo che emerga tutta la verità e venga fatta giustizia! Nel frattempo ai nostri ragazzi diciamo: Non è ammissibile nulla di quello che è stato pronunciato nei confronti di questa anima pura, ma cercate di farvi scivolare le offese addosso e siate sicuri
