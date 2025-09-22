Giustizia è fatta

Cms.ilmanifesto.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azione «fulminea» e «rappresaglia» furono due dati distintivi della guerra nazista. Della rappresaglia, in particolare, gli ebrei furono la vittima storica. Oggi, Golda Meir e Dayan la scatenano altrettanto fulminea . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

giustizia 232 fatta

© Cms.ilmanifesto.it - Giustizia è fatta

In questa notizia si parla di: giustizia - fatta

Giacomo Gobbato, l'assassino condannato all'ergastolo. La mamma: «Nessuno me lo restituirà ma è stata fatta giustizia»

“Giustizia è fatta”. Teresa Cilia denunciata dalla potente di Uomini e Donne, è finita

Abusi sui minori, confermata la condanna a don Rugolo. L'archeologo Messina: “Ora giustizia è fatta”

Caso Almasri: l’ordinanza della Corte di Appello di Roma; Verso una ridefinizione dei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte UE; Stabile organizzazione ai fini IVA e società controllate.

Cerca Video su questo argomento: Giustizia 232 Fatta