Giuliodori | Vittoria meritata De Cesare | Analizziamo gli errori

Nella sala stampa dell'Helvia Recina-Pino Brizi umore diametralmente opposti nel post derby tra Maceratese e Fossombrone che ha visto trionfare in rimonta 2 a 1 i biancoazzurri pesaresi. Grande soddisfazione in casa Fossombrone, dunque, per la prima vittoria stagionale che va a inaugurare una settimana impegnativa con prima la gara di mercoledì al Bonci contro il Giulianova e poi la trasferta di domenica a Sora. Il tecnico Marco Giuliodori analizza così il terzo risultato utile della sua squadra: "Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Sapevamo la qualità nel palleggio della Maceratese ed eravamo consapevoli che se li avessimo affrontati alti avremmo sofferto.

