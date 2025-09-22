Giuliana De Sio richieste folli per L’Onore e il rispetto | Me ne sono andata

Personaggi tv. ”Me ne sono andata”. Giuliana De Sio, richieste folli per “L’Onore e il rispetto”: la confessione choc – Ares Gate 2.0? Sembra di sì. Gabriel Garko è stato ospite infatti al programma di Francesca Fialdini Da Noi A Ruota Libera e ha affermato di essere sceso a qualche compromesso per lavorare, mentre Giuliana De Sio a La Confessione ha raccontato di richieste assurde che le sono state fatte quando ha lavorato alla popolarissima fiction di Canale 5 L’Onore e il Rispetto. . Nell’intervista concessa a Peter Gomez, Giuliana De Sio ha ricordato di quando un agente e un produttore le hanno chiesto di fingere una rissa con una collega, oppure di inscenare un fidanzamento con Garko: “ C’è una vicenda che mi ha lasciato senza fiato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

