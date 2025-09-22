Giuliana De Sio richieste folli per L’Onore e il rispetto | Me ne sono andata

Personaggi tv. ”Me ne sono andata”. Giuliana De Sio, richieste folli per “L’Onore e il rispetto”: la confessione choc – Ares Gate 2.0? Sembra di sì. Gabriel Garko  è stato ospite infatti al programma di Francesca Fialdini Da Noi A Ruota Libera  e ha affermato di essere sceso a qualche compromesso per lavorare, mentre  Giuliana De Sio  a La Confessione ha raccontato di richieste assurde che le sono state fatte quando ha lavorato alla popolarissima fiction di Canale 5 L’Onore e il Rispetto. . Nell’intervista concessa a Peter Gomez, Giuliana De Sio ha ricordato di quando un agente e un produttore le hanno chiesto di fingere una rissa con una collega, oppure di inscenare un fidanzamento con Garko: “ C’è una vicenda che mi ha lasciato senza fiato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

giuliana de sio richiesteGiuliana De Sio, retroscena clamorosi su L’Onore e il Rispetto: “Urla e minacce, me ne sono andata” - Dopo le rivelazioni di Gabriel Garko, che a Da Noi a Ruota Libera ha confessato di essersi sentito prigioniero ... Lo riporta quilink.it

giuliana de sio richiesteGiuliana De Sio: “Ho tentato il suicidio a 12 anni, poi sono scappata da mia madre alcolista” - Giuliana De Sio svela per la prima volta a La confessione il suo passato drammatico: la fuga da casa a 18 anni, la madre alcolista e il tentativo di suicidio ... Riporta fanpage.it

