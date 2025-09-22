Giuliana De Sio la dichiarazione sconvolgente | Ho tentato il suicidio

C'è stata anche Giuliana De Sio, tra gli ospiti a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 20 settembre su Rai 3. L'attrice campana, due volte vincitrice del David di Donatello, si è raccontata tra carriera e vita privata, lasciandosi anche andare a una vera e propria confessione, molto. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: giuliana - dichiarazione

Il magazzino delle cartelle è fasullo, praticamente tutto non riscuotibile e ben venga una nuova rottamazione per alleggerirlo La mia dichiarazione al @MediasetTgcom24 - X Vai su X

Charles Leclerc spiega perché non lascia la Ferrari nonostante stagioni deludenti. La sua è una dichiarazione d’amore alla Rossa: https://fanpa.ge/ve1oX - facebook.com Vai su Facebook

Giuliana De Sio, la dichiarazione sconvolgente: Ho tentato il suicidio; Giuliana de Sio a Belve, la reazione alla classica domanda sul circoletto usata da Francesca Fagnani; Giuliana De Sio, «l'ossessione» sul «circoletto» a Belve: botta e risposta a distanza con Francesca Fagnani VIDEO.

Giuliana De Sio, retroscena clamorosi su L’Onore e il Rispetto: “Urla e minacce, me ne sono andata” - Dopo le rivelazioni di Gabriel Garko, che a Da Noi a Ruota Libera ha confessato di essersi sentito prigioniero ... Come scrive quilink.it

Giuliana De Sio, chi è l’attrice / Una lunga carriera e i vari flirt, poi i rimpianti per i tre aborti - Giuliana De Sio sarà una delle ospiti della trasmissione La Confessione e l'attrice rivelerà alcuni aneddoti tra lavoro e vita privata. Segnala ilsussidiario.net