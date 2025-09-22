Giuliana De Sio | Ho tentato il suicidio a 12 anni poi sono scappata da mia madre alcolista

Giuliana De Sio svela per la prima volta a La confessione il suo passato drammatico: la fuga da casa a 18 anni, la madre alcolista e il tentativo di suicidio a 12 anni. Il racconto shock dell'attrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giuliana - tentato

Cercando il massimo della riservatezza, l’ex presidente ha tentato di giocare d’astuzia, partendo dal molo di Santa Margherita. Ma è stato paparazzato lo stesso - facebook.com Vai su Facebook

Giuliana De Sio a @petergomezblog:"Il mio tentativo di suicidio a 12 anni è stato un gesto di protesta pericolosissimo" #LaConfessione - X Vai su X

Giuliana De Sio: Ho tentato il suicidio a 12 anni, poi sono scappata da mia madre alcolista; Giuliana De Sio: «Io e mia sorella Teresa siamo cresciute con una madre alcolista, era una guerra. L'amore? Non mi aspetto più niente»; Giuliana De Sio: «Interpreto una donna complicata, come spesso mi capita».

Giuliana De Sio, chi è l’attrice / Una lunga carriera e i vari flirt, poi i rimpianti per i tre aborti - Giuliana De Sio sarà una delle ospiti della trasmissione La Confessione e l'attrice rivelerà alcuni aneddoti tra lavoro e vita privata. Riporta ilsussidiario.net

Giuliana De Sio, retroscena clamorosi su L’Onore e il Rispetto: “Urla e minacce, me ne sono andata” - Dopo le rivelazioni di Gabriel Garko, che a Da Noi a Ruota Libera ha confessato di essersi sentito prigioniero ... Scrive quilink.it