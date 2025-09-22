Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una serata di emozioni, fascino e spettacolo ha illuminato la Masseria Cillarese di Brindisi, teatro della finale di Miss Summer Salento 2025, il celebre concorso di bellezza ideato e organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore, giunto quest’anno alla sua 15ª edizione e diventato un punto di riferimento estivo della regione. L’evento ha confermato il Salento come palcoscenico privilegiato per manifestazioni di prestigio, capaci di unire glamour, intrattenimento e cultura in un mix unico e coinvolgente. Sul palco si sono sfidate 27 giovani e splendide finaliste, pronte a mettere in luce carisma, personalità e unicità. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giulia Fortunato è miss Summer Salento Finale a Brindisi