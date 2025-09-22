Giulia Bongiorno | Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo

Al termine dell'udienza storica del 20 giugno 2025 al Tribunale di Tempio Pausania, l'avvocata Giulia Bongiorno, difensore della studentessa italo-norvegese violentata nel 2019, ha descritto con emozione la reazione della sua assistita alla sentenza di condanna per Ciro Grillo e i suoi tre amici. "È scoppiata in lacrime, lacrime di gioia, piangeva e mi ringraziava", ha raccontato Bongiorno ai cronisti, visibilmente commossa. "Nonostante le prove fossero poderose – dai video agli esami tossicologici sul 'beverone' di vodka – non ci si abitua mai ad attendere una sentenza. C'era tanta emozione: in questo percorso è stata crocifissa, massacrata sui media e in aula". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

