Allo stadio De Cristofaro va in scena una gara ricca di intensità. Il Giugliano parte forte e si porta in vantaggio già al 6’: D’Agostino recupera palla e serve Nepi, che con un preciso destro dal limite batte Donnarumma e fa esplodere il pubblico di casa. Giugliano-Salernitana 1-2: i granata colpiscono in rimonta al De . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano-Salernitana 1-2: i granata colpiscono in rimonta al De Cristofaro