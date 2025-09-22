Giugliano in Campania | Ferisce il nipote per punire il nonno Ragazzo arrestato dai carabinieri

Accoltella il fratello 14enne con una forchetta per “punire il nonno”: arrestato 20enne a Giugliano. Giugliano in Campania, a due passi dal centro. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano intervengono in un appartamento per un’aggressione a un 14enne. I militari quando arrivano sul posto trovano già il personale del 118. I medici stanno prestando le prime cure al minorenne. Sono evidenti i segni di ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra. Ad aggredire il ragazzino è stato suo fratello. In casa ci sono anche i genitori dei 2. Uno degli infermieri presenti accompagna i carabinieri in giardino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it