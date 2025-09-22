Giugliano in Campania 20enne ferisce il fratello di 14 anni per punire il nonno | arrestato
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) 20 SETTEMBRE 2025 – Un episodio di violenza familiare ha scosso Giugliano in Campania: un 20enne ha aggredito il fratello minore di 14 anni colpendolo con una forchetta, ferendolo gravemente per “punire il nonno”. L’aggressione è avvenuta in un appartamento poco distante dal centro cittadino. Quando i carabinieri della sezione radiomobile sono arrivati, hanno trovato il personale del 118 impegnato a medicare il ragazzo, che presentava ferite da taglio al collo, alle braccia e alla spalla sinistra. Il 20enne, trovato nel giardino di casa, aveva a sua volta una ferita sulla fronte e graffi sulle braccia, segno di una colluttazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it
