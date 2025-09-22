Giugliano ferisce il fratellino a forchettate per fare dispetto al nonno | arrestato 20enne
Ferisce a forchettate il fratellino di 14 anni per fare un dispetto al nonno. I I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato un 20enne in un appartamento situato a due passi dal centro. I militari quando arrivano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - ferisce
Liratv. . Cudini: “Ho trovato un gruppo che vuole crescere” Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #campionato #cudini #gruppo #salernitana #giugliano #trovato #crescere #squadr - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, ferisce il fratellino a forchettate per fare dispetto al nonno: arrestato 20enne.