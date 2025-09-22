Giugliano 20enne accoltella il fratello di 14 anni | È il prediletto del nonno

Il ragazzo più piccolo è stato colpito al collo, alle braccia e alla spalla: guarirà in 30 giorni. L’aggressore arrestato dai carabinieri a Giugliano in Campania. Dramma familiare a Giugliano in Campania, nell’hinterland nord di Napoli. Un giovane di 20 anni, incensurato, ha aggredito con un coltello il fratello minore di appena 14 anni, ferendolo . 🔗 Leggi su 2anews.it

