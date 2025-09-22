Giugliano 14enne accoltellato in casa dal fratello | il racconto della vittima

Ci ha tenuto a chiarire cosa è successo il 14enne vittima dell’aggressione del fratello ventenne avvenuta ieri a Giugliano, in un appartamento a due passi dal centro storico. Il giovane, contattato dalla nostra redazione, ha fornito la sua versione precisando che non sarebbe stato colpito da una forchetta e che l’aggressore soffrirebbe di problemi di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano 14enne accoltellato in casa dal fratello il racconto della vittima

© Teleclubitalia.it - Giugliano, 14enne accoltellato in casa dal fratello: il racconto della vittima

