Giugliano 14enne accoltellato in casa dal fratello | il racconto della vittima

Ci ha tenuto a chiarire cosa è successo il 14enne vittima dell’aggressione del fratello ventenne avvenuta ieri a Giugliano, in un appartamento a due passi dal centro storico. Il giovane, contattato dalla nostra redazione, ha fornito la sua versione precisando che non sarebbe stato colpito da una forchetta e che l’aggressore soffrirebbe di problemi di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, 14enne accoltellato in casa dal fratello: il racconto della vittima

In questa notizia si parla di: giugliano - 14enne

Un 20enne è stato arrestato in un appartamento con giardino a pochi passi dal centro di #Giugliano per aver ferito il fratello con una forchetta. Avrebbe agito contro il parente 14enne per fare un dispetto al nonno, visto che il più piccolo era considerato il “predil - facebook.com Vai su Facebook

Accerchiato mentre rientra a casa con il cane: 19enne accoltellato in strada; Ragazzino aggredito in casa dal fratello con una forchetta: ferite al collo, sulle braccia e sulla spalla; Pugnala al collo il fratellino con una forchetta: Volevo punire il nonno perché è il suo preferito.

Giugliano, 20enne accoltella il fratello: «è il preferito di nonno» - A Giugliano, un 20enne accoltella il fratello 14enne per gelosia verso il nonno, confessando il gesto ai Carabinieri. quotidianodelsud.it scrive

Giugliano in Campania, accoltella il fratello 14enne con una forchetta “per punire il nonno”: arrestato 20enne - La forchetta insanguinata è stata sequestrata, mentre il giovane, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e trasferito in carcere ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com