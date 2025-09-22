Giudice Ercolini trovata morta giallo senza fine | proroga di 30 giorni per gli accertamenti

Pesaro, 22 settembre 2025 – Serviranno altri trenta giorni per concludere gli accertamenti sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata priva di vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Lo ha comunicato il professor Vittorio Fineschi, a cui è stata affidata la nuova autopsia, motivando la richiesta di proroga con la necessità di completare gli approfondimenti. “È un caso delicato, dobbiamo svolgere una ulteriore indagine”, ha spiegato stamattina all’Ansa il professor Vittorio Fineschi. La salma della magistrata era stata riesumata a metà giugno dal cimitero di Riccia, in provincia di Campobasso, e trasferita al policlinico Umberto I di Roma, dove è stata sottoposta a una serie di esami approfonditi: tac, indagini microscopiche e analisi di laboratorio, accertamenti non effettuati in occasione della prima autopsia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giudice Ercolini trovata morta, giallo senza fine: proroga di 30 giorni per gli accertamenti

