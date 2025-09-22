Giovedì l’Aston Villa e domenica il Lecce si punta al turn over Rowe vuole spazio in ’casa sua’ Ferguson può tornare titolare
Torna al lavoro il Bologna: allenamento in programma questa mattina alle 11 a Casteldebole, per i rossoblù, dopo una domenica di riposo e da osservatori interessati delle vicende altrui. Si torna al lavoro ma si sposta il focus: in vista dell’esordio in Europa League in programma giovedì a Birmingham, in casa di quell’ Aston Villa già incrociato un anno fa in Champions, sempre in Inghilterra. Mister Italiano è chiamato a riflettere sul turn over e qualche indicazione la sfida con il Genoa e i 6 elementi cambiati rispetto al precedente match con il Milan hanno raccontato. Si parte dalla difesa, dove Holm non ha toccato campo e il tecnico ha preferito dare spazio a De Silvestri, fuori dalla lista Uefa (insieme a Immobile, Sulemana e Dominguez). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
