Giovanni Grasso presenta la sua candidatura
Arezzo, 22 settembre 2025 – Appuntamento in via Giovanni Acuto martedì 23 settembre alle 11 al momento dell'elezione del candidato di “Casa Riformista – Giani Presidente” Martedì 23 settembre alle 11 Giovanni Grasso illustrerà alla stampa i temi della sua candidatura al consiglio regionale nella lista “Casa Riformista – Giani Presidente”. L'appuntamento è presso il suo punto elettorale, che si trova in via Giovanni Acuto 13C. “. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giovanni - grasso
Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana”
Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso
"Fuoriusciti" con Luigi Diberti, Antonello Fassari e Guia Jelo è lo spettacolo sulla storia di don Luigi Sturzo scritto da Giovanni Grasso, giornalista e studioso del movimento cattolico, e diretto da Piero Maccarinelli. Nel 1940 il fondatore del Partito Popolare Italia - facebook.com Vai su Facebook
Giovanni Grasso presenta la sua candidatura; Un’emozione chiamata libro: Giovanni Grasso presenta il suo thriller psicologico; #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 13 al 15 giugno.
Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso - Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso ... Da lanazione.it
Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana” - Il candidato di Casa Riformista: “Per Fdi l’incompatibilità si ferma a Creti? Scrive lanazione.it