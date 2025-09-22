Giovanni Grasso presenta la sua candidatura

Lanazione.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 22 settembre 2025 –   Appuntamento in via Giovanni Acuto martedì 23 settembre alle 11 al momento dell'elezione del candidato di “Casa Riformista – Giani Presidente” Martedì 23 settembre alle 11 Giovanni Grasso illustrerà alla stampa i temi della sua candidatura al consiglio regionale nella lista “Casa Riformista – Giani Presidente”. L'appuntamento è presso il suo punto elettorale, che si trova in via Giovanni Acuto 13C. “. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovanni grasso presenta la sua candidatura

© Lanazione.it - Giovanni Grasso presenta la sua candidatura

In questa notizia si parla di: giovanni - grasso

Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana”

Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

Giovanni Grasso presenta la sua candidatura; Un’emozione chiamata libro: Giovanni Grasso presenta il suo thriller psicologico; #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 13 al 15 giugno.

giovanni grasso presenta suaSabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso - Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso ... Da lanazione.it

giovanni grasso presenta suaGiovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana” - Il candidato di Casa Riformista: “Per Fdi l’incompatibilità si ferma a Creti? Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Grasso Presenta Sua