Giovani talenti in gara a Primo passo per Sognare | sogni passione e musica
Cresce l’attesa per la nuova edizione di Primo passo per Sognare, il concorso che negli ultimi anni ha dato visibilità a numerosi giovani talenti del panorama musicale italiano. Tra i protagonisti che si esibiranno sul palco ci sono quattro voci promettenti, ognuna con una storia diversa ma accomunate da una grande passione per la musica. Ilaria Rita Santarelli, nata a Bari nel 2011, ha iniziato il suo percorso artistico da bambina tra danza classica e moderna. A 9 anni, però, ha scelto di seguire la strada del canto, formandosi presso l’associazione culturale Canta e Sogna con l’insegnante Antonella Favia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
