Giovani denunciati a Gravina di Catania fermati su uno scooter rubato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri nella notte. A Gravina di Catania, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato due giovani sospettati di aver rubato uno scooter grazie a un colpo d’occhio durante un pattugliamento notturno. Erano circa le due di notte quando i militari, lungo via Roma, hanno notato tre ragazzi a bordo di altrettanti scooter che, accorgendosi di essere osservati, hanno cercato di fuggire, separandosi per complicare l’inseguimento. Ritrovamento dello scooter rubato. Durante le ricerche nelle vie vicine, i Carabinieri hanno trovato uno scooter Honda Sh abbandonato sull’asfalto, con bloccasterzo forzato e cavi della batteria fuoriusciti, chiari segnali di un furto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: giovani - denunciati
In hotel una comitiva milanese 'stupefacente', in camera c'era la droga da spacciare: tre giovani denunciati
Cortona, scritte contro il turismo di massa: due giovani denunciati
Corse clandestine in centro città, due giovani denunciati
Due giovani sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere - facebook.com Vai su Facebook
Criminalità giovanile nel Bellunese: due giovani denunciati e oltre 150 persone identificate https://bellunesinelmondo.info/2025/09/15/criminalita-giovanile-nel-bellunese-due-giovani-denunciati-e-oltre-150-persone-identificate/… - X Vai su X
Gravina di Catania: scooter rubato intercettato dai Carabinieri, due giovani denunciati per ricettazione; Gravina di Catania; Beccati su uno scooter rubato: due giovani denunciati nel Catanese.
Beccati su uno scooter rubato: due giovani denunciati nel Catanese - I carabinieri hanno notato in lontananza tre giovani, i quali, resisi conto di esser diventati motivo “d’interesse operativo”, hanno prontamente preferito la fuga ... Secondo lasicilia.it
Volevano consegnare cellulari in carcere con un drone, tre denunciati a Catania - A Catania tre giovani di 21, 18 e 17 anni sono stati denunciati perché accusati di voler introdurre in carcere alcuni cellulari attraverso l’utilizzo di un drone. Si legge su poliziadistato.it