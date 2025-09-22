giovani denunciati a gravina di catania fermati su uno scooter rubato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri nella notte. A Gravina di Catania, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato due giovani sospettati di aver rubato uno scooter grazie a un colpo d’occhio durante un pattugliamento notturno. Erano circa le due di notte quando i militari, lungo via Roma, hanno notato tre ragazzi a bordo di altrettanti scooter che, accorgendosi di essere osservati, hanno cercato di fuggire, separandosi per complicare l’inseguimento. Ritrovamento dello scooter rubato. Durante le ricerche nelle vie vicine, i Carabinieri hanno trovato uno scooter Honda Sh abbandonato sull’asfalto, con bloccasterzo forzato e cavi della batteria fuoriusciti, chiari segnali di un furto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

