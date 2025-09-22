Giovane svanisce nel lago Trasimeno ricerche senza sosta

Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca del 27enne russo scomparso al Lago Trasimeno il 19 settembre. In azione i vigili del fuoco con squadre a terra e nel lago, i sommozzatori, un elicottero, i droni e le squadre speciali tas (topografia applicata al soccorso) per la mappatura delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

