Giovane svanisce nel lago Trasimeno ricerche senza sosta
Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca del 27enne russo scomparso al Lago Trasimeno il 19 settembre. In azione i vigili del fuoco con squadre a terra e nel lago, i sommozzatori, un elicottero, i droni e le squadre speciali tas (topografia applicata al soccorso) per la mappatura delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Si continua a cercare al Trasimeno il giovane russo di 27 anni. Nessun segnale - È ancora disperso nel lago Trasimeno il giovane russo di 27 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto venerdì pomeriggio durante un’escursione in gommone con due amici, un estone residente a Roma ... Da umbria24.it
Disperso nel Lago Trasimeno, ricerche nell'area dove si ipotizza la caduta del giovane - Non hanno ancora dato esito le operazioni di ricerca del giovane disperso nel lago Trasimeno dal pomeriggio di venerdì 19 settembre, dopo essere caduto in acqua da un gommone. Riporta corrieredellumbria.it