Giovane ricercatrice dell’università di Udine vince il premio Luca Serianni

È l’università di Udine a portare a casa uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i giovani studiosi della lingua italiana. La triestina Giulia Trapa ha vinto il premioLuca Serianni” 2025, ex aequo con una collega dell’Università di Siena, grazie a una ricerca che illumina il volgare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

