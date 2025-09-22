Giovane in bici elettrica sull’A1 | salvato dalla Polizia Stradale

Ha rischiato la vita un giovane di origini straniere che nella serata di ieri ha percorso le corsie dell’autostrada A1 in sella a una bicicletta elettrica, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, attraversando il territorio del Comune di Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone.L’allarme. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

