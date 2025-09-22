Giovane haymitch abernathy nel prequel di hunger games | prime immagini svelate
Il mondo di Hunger Games si prepara a un nuovo capitolo con l’uscita di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, un prequel che approfondisce le origini del personaggio di Haymitch Abernathy. La rivelazione delle prime immagini dal set e le novità sul cast offrono uno sguardo interessante su questa produzione attesa, prevista per il 20 novembre 2026. In questo articolo verranno analizzate le principali novità riguardanti il film, il volto giovane di Haymitch e gli aspetti artistici che caratterizzeranno questa nuova avventura. rivelazioni sul cast e sull’aspetto di haymitch. un nuovo volto per haymitch: Joseph Zada. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: giovane - haymitch
Hunger Games: L'alba sulla mietitura, Joseph Zada sarà Haymitch Abernathy; “Hunger Games”, svelati i nomi dei protagonisti del prequel “L’alba sulla mietitura”; Hunger Games: Sunrise on the Reaping, difficoltà nel casting: Nessuno può essere Woody Harrelson.
Hunger Games: L'alba sulla mietitura, ecco quando il film arriverà nelle sale italiane - Svelata la data del prequel di Hunger Games, incentrato sulle gesta del giovane Haymitch, che arriverà nei cinema italiani distribuito da Notorius Pictures. movieplayer.it scrive