Il mondo di Hunger Games si prepara a un nuovo capitolo con l’uscita di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, un prequel che approfondisce le origini del personaggio di Haymitch Abernathy. La rivelazione delle prime immagini dal set e le novità sul cast offrono uno sguardo interessante su questa produzione attesa, prevista per il 20 novembre 2026. In questo articolo verranno analizzate le principali novità riguardanti il film, il volto giovane di Haymitch e gli aspetti artistici che caratterizzeranno questa nuova avventura. rivelazioni sul cast e sull’aspetto di haymitch. un nuovo volto per haymitch: Joseph Zada. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Giovane haymitch abernathy nel prequel di hunger games: prime immagini svelate