Giovane alunno casertano quinto in Italia e primo del Sud al torneo di matematica

Casertanews.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane alunno della scuola Primaria di Roccaromana tra i migliori d'Italia al torneo di matematica. Si tratta di Adriano Raccio che, nella competizione denominata Kangourou, si è piazzato al quinto posto a livello nazionale ed è risultato primo tra i concorrenti del Sud Italia.Un risultato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

