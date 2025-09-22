Giovane alunno casertano quinto in Italia e primo del Sud al torneo di matematica
Un giovane alunno della scuola Primaria di Roccaromana tra i migliori d'Italia al torneo di matematica. Si tratta di Adriano Raccio che, nella competizione denominata Kangourou, si è piazzato al quinto posto a livello nazionale ed è risultato primo tra i concorrenti del Sud Italia.Un risultato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: giovane - alunno
Charlie Kirk sta parlando davanti a una folla studenti nel campus dell'università dello Utah. É uno dei suoi incontri «prove me wrong», dove l'influencer Maga più giovane d'America sfida chiunque a dimostrargli di aver torto. Li organizzava spesso, insieme alla - facebook.com Vai su Facebook
Giovane alunno casertano quinto in Italia e primo del Sud al torneo di matematica; Giochi matematici, lo studente Luca La Rocca si classifica quinto a livello nazionale.