Giornate europee del patrimonio al Museo archeologico nazionale di Sarsina fine settimana di visite e concerti

Cesenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Sarsina celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un calendario ricco di appuntamenti che animeranno il fine settimana. Al Museo archeologico nazionale, in particolare, sono in programma visite guidate e musica dal vivo.ProgrammaSabato 27 settembreOre 19 – Visita guidata “Architetture. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

