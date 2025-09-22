Giornate Europee del Patrimonio al Forte di Belvedere

Firenze, 22 settembre 2025 - Il Comune di Firenze - Servizio Soprintendente Musei Comunali - aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 promosse dal Ministero della Cultura offrendo al pubblico un’apertura prolungata della palazzina del Forte di Belvedere con una serie di visite guidate a cura di Fondazione Muse. La palazzina del Forte di Belvedere, opera architettonica realizzata alla fine del Cinquecento dal Buontalenti per volontà di Ferdinando I de’ Medici e punto panoramico della città, resta straordinariamente aperta sabato 27 settembre in orario serale fino alle 23 (ultimo ingresso ore 22; accesso gratuito) con la possibilità di visitare, grazie ad un percorso guidato, l’allestimento del "Firenze Forma Continua Lab" (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornate Europee del Patrimonio al Forte di Belvedere

