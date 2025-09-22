Giornate europee del patrimonio 2025 | aperture straordinarie gratuite dei siti e luoghi della cultura

A Pescara, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2025, si terranno aperture straordinarie gratuite, diurne e serali, dei siti e luoghi della cultura a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: gli eventi si terranno sabato 27 e domenica 28 settembre 2025.Il tema. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

