Giornate europee del patrimonio 2025 | aperture straordinarie gratuite dei siti e luoghi della cultura

A Pescara, in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2025, si terranno aperture straordinarie gratuite, diurne e serali, dei siti e luoghi della cultura a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: gli eventi si terranno sabato 27 e domenica 28 settembre 2025.Il tema. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Giornate Europee del Patrimonio a Bologna e area metropolitana: due giorni dedicati all’architettura e alla cultura - Per il terzo anno consecutivo, Bologna e la sua area metropolitana aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione europea il cui tema 2025 è “ Architetture: l’arte di costruire ”. Segnala masterviaggi.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025: nelle Marche si aprono le porte di tre luoghi preziosi - Un Viaggio alla Scoperta della Storia e della Cultura In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si terranno il 27 e 28 settembre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesagg ... Si legge su youtvrs.it