Giornate Europee del Patrimonio 2025 ai Musei del Bargello visite guidate e attività gratuite

Il 27 e il 28 settembre 2025 i Musei del Bargello aderiscono alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura, che quest’anno hanno come tema “Architetture: l’arte di costruire”. L’iniziativa rappresenta un’occasione per raccontare e valorizzare le vicende storiche e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Giornate Europee del Patrimonio 2025 ARPINO , LA TORRE DI CICERONE E L’ACROPOLI DI CIVITAVECCHIA Un viaggio tra torri, mura e rocche fortificate: l’architettura difensiva. Dall’antichità al Medioevo, scopriremo come le torri siano diventate ca - facebook.com Vai su Facebook

@Italyinfrance ha aderito alle Giornate europee del patrimonio! Ringraziamo tutto il pubblico che è venuto a visitare l’Ambasciata: patrimonio culturale eccezionale, vetrina delle eccellenze del Made in Italy e simbolo del legame unico Ecco il vide - X Vai su X

GEP 2025, il 27 e 28 settembre le Giornate Europee del Patrimonio; Calanna protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio 2025; Al MAR di Ravenna i 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli per le Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio - "Architetture: l'arte di costruire": questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia di Caserta. Riporta ansa.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025: nelle Marche si aprono le porte di tre luoghi preziosi - Un Viaggio alla Scoperta della Storia e della Cultura In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si terranno il 27 e 28 settembre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesagg ... Lo riporta youtvrs.it