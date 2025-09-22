Giornata mondiale della pace | a Palermo sfilano le auto d' epoca

Nelle date del 20 e 21 settembre nella città di Palermo si è svolta la Giornata Nazionale della Pace come evento di beneficenza a favore della Fondazione Franco e Piera Cutino eccellenza nel campo della ricerca genetica e della cura delle malattie rare del sangue, in particolare quella sulla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Nella giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita per sensibilizzare sull’importanza della ricerca, dell’assistenza e dei diritti delle persone con demenza e delle loro famiglie, posto una foto di qualche anno fa. La mia mamma, che ha dal 2013 una demenza deg - facebook.com Vai su Facebook

LA SPEDIZIONE PIÙ FORTE DI SEMPRE! ? Con 7 medaglie totali (e ancora una giornata di gare da disputare) l'Italia supera il record di podi in una singola edizione iridata di Goteborg 1995 (6) Un oro, tre argenti e tre bronzi nella nostra bacheca - X Vai su X

Giornata mondiale della pace: a Palermo sfilano le auto d'epoca; Domani a Palermo si festeggia la giornata internazionale della pace 2025.; Afrosiciliana 2025: volti, colori e sapori delle culture africane in Sicilia.

La vignetta dedicata alla Giornata Internazionale della Pace - E’ dedicata alla Giornata Internazionale della Pace la vignetta realizzata questa settimana da Lele Corvi in esclusiva per Voto 10. Come scrive voto10.it

21 settembre: Giornata mondiale della gratitudine e Giornata mondiale della pace - La gratitudine, secondo Marco Tullio Cicerone, «Non solo è la più grande di tutte le virtù, ma è la madre di tutte le altre». Riporta targatocn.it