giornata di pesca finisce in tragedia perde la vita nel canale navigabile

Una giornata di pesca, sport e sole e finita in tragedia. Florin Manea, romeno di 20 anni compiuti da pochi giorni, ieri mattina è affogato nelle acque limacciose del canale navigabile a Cremona. Era arrivato nella città del Torrazzo insieme ad un gruppo di amici, partiti di buon'ora da Tavazzano, nel Lodigiano, per una battuta di pesca e relax lungo il canale navigabile, meta di molti pescatori. In tre si sono disposti per la pesca, posizionandosi a qualche decina di metri l'uno dall'altro, probabilmente per non correre il rischio di ingarbugliare i fili delle canne e per coprire un tratto più ampio.

