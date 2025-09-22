Giornata di lavori sulla strada statale 118 Anas chiude alcuni svincoli | ecco quali

Domani, dalle 7 alle 18, Anas effettuerà chiusure temporanee di alcune rampe degli svincoli lungo la strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina” in prossimità della galleria Spinasanta tra i km 146 e 146,900, per lavori di adeguamento dell’illuminazione. Nel dettaglio, le interruzioni al traffico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

