Giornalista di Fanpage vittima di minaccia mafiosa M5s e Pd | Vogliono zittire chi racconta la verità

Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Venturini, cronista di Fanpage.it, che lo scorso 10 settembre è stata vittima di una minaccia di stampo mafioso. "Gesto macabro. Il giornalismo di inchiesta è un presidio di libertà e la mafia lo teme", scrive l'euorparlamentare Pd Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it