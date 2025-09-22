Giornalista di Fanpage vittima di minaccia mafiosa M5s e Pd | Vogliono zittire chi racconta la verità
Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Venturini, cronista di Fanpage.it, che lo scorso 10 settembre è stata vittima di una minaccia di stampo mafioso. "Gesto macabro. Il giornalismo di inchiesta è un presidio di libertà e la mafia lo teme", scrive l'euorparlamentare Pd Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: giornalista - fanpage
Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa
La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa
Una minaccia mafiosa davanti casa. Il 10 settembre, Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage che si occupa di criminalità organizzata, ha trovato la testa mozzata di un capretto davanti alla sua abitazione, dentro un sacco nero insieme alla pelle scuoiata. Un - X Vai su X
“Il video su YouTube fece impazzire l’Italia. Oggi non mi sento vittima ma esempio di resistenza. Sogno un podcast tutto mio per raccontare storie di calcio e di vita”. La giornalista sportiva si racconta a Fanpage.it - facebook.com Vai su Facebook
Giornalista di vittima di minaccia mafiosa, M5s e Pd: Vogliono zittire chi racconta la verità; La solidarietà del Cdr di .it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa; Minaccia mafiosa per la giornalista di Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa.
Giornalista di Fanpage vittima di minaccia mafiosa, M5s e Pd: “Vogliono zittire chi racconta la verità” - Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Venturini, cronista di Fanpage. Riporta fanpage.it
La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa - Alla nostra collega va l’abbraccio, l’affetto e il supporto di tutte le giornaliste e i ... Secondo fanpage.it