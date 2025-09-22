Giornalista di Fanpage vittima di minaccia mafiosa M5s e Pd | Vogliono zittire chi racconta la verità

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Venturini, cronista di Fanpage.it, che lo scorso 10 settembre è stata vittima di una minaccia di stampo mafioso. "Gesto macabro. Il giornalismo di inchiesta è un presidio di libertà e la mafia lo teme", scrive l'euorparlamentare Pd Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornalista - fanpage

Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa

Giornalista di vittima di minaccia mafiosa, M5s e Pd: Vogliono zittire chi racconta la verità; La solidarietà del Cdr di .it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa; Minaccia mafiosa per la giornalista di Giorgia Venturini: la testa mozzata di un capretto davanti casa.

giornalista fanpage vittima minacciaGiornalista di Fanpage vittima di minaccia mafiosa, M5s e Pd: “Vogliono zittire chi racconta la verità” - Si moltiplicano i messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgia Venturini, cronista di Fanpage. Riporta fanpage.it

giornalista fanpage vittima minacciaLa solidarietà del Cdr di Fanpage.it alla giornalista Giorgia Venturini, vittima di intimidazione mafiosa - Alla nostra collega va l’abbraccio, l’affetto e il supporto di tutte le giornaliste e i ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Fanpage Vittima Minaccia