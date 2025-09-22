Giorgio Poi | nuovi live

Dopo un’estate ricca di soddisfazioni e sold out, che lo ha visto suonare per oltre 30 date nei festival più prestigiosi di tutta Italia e in alcuni dei club più importanti d’Europa, davanti a platee stracolme e appassionate, Giorgio Poi annuncia il tour primaverile nei grandi club italiani. Un set completamente nuovo in cui Giorgio proporrà alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio inclusi alcuni brani che non vengono suonati dal vivo da tempo. Non mancheranno i pezzi dell’ultimo disco Schegge, uscito a maggio 2025 per Bomba DischiSony Music Italy e accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica. 🔗 Leggi su Funweek.it