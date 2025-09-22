Giorgio Armani prima Milano Fashion Week senza di lui | il tributo e la sfilata

Si apre martedì 23 settembre un’edizione della Milano Fashion Week che porta con sé un carico emotivo e simbolico senza precedenti. È la prima dopo la scomparsa di Giorgio Armani, il Maestro che ha ridefinito il concetto di eleganza e che ha reso il prêt-à-porter italiano un linguaggio universale. La sua assenza si avverte già, ma allo stesso tempo la città si prepara a celebrarne l’eredità con un programma fitto, che comprende la memoria ma anche i valori che lui stesso ha indicato nelle sue ultime volontà. Milano Fashion Week senza Giorgio Armani. Milano, capitale indiscussa della moda, si conferma motore economico e culturale del settore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giorgio Armani, prima Milano Fashion Week senza di lui: il tributo e la sfilata

In questa notizia si parla di: giorgio - armani

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

La leggenda de La Capannina ora nelle mani di Giorgio Armani

L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato

Giorgio Armani Tennis Classic - facebook.com Vai su Facebook

È venuto a mancare ieri Giorgio Armani, visionario che ha ridefinito il Made in Italy, rendendolo un linguaggio universale di stile ed eleganza, innovatore che ha saputo rivoluzionare la moda, diventando simbolo e voce autentica dell'eleganza e dello spirito ita - X Vai su X

Giorgio Armani, prima Milano Fashion Week senza di lui: il tributo e la sfilata; I luoghi di Giorgio Armani a Milano: una storia d'amore durata oltre 70 anni; Milano piange Giorgio Armani, il suo ricordo nelle parole di clienti, milanesi e turisti di passaggio nei luoghi simbolo della città.

Giorgio Armani, prima Milano Fashion Week senza di lui: il tributo e la sfilata - Giorgio Armani è venuto a mancare il 4 settembre e questa sarà la prima Milano Fashion Week senza di lui. Lo riporta dilei.it

Arriva l'archivio di Giorgio Armani in occasione dei 50 anni dell’azienda, ma i festeggiamenti continueranno durante la Milano Fashion Week - Arriva l'archivio di Giorgio Armani in occasione dei 50 anni dell’azienda, ma i festeggiamenti continueranno durante la Milano Fashion Week ... Riporta iconmagazine.it